Senado aprueba reforma constitucional para anular elecciones por intervención extranjera

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El Senado de la República aprobó, con 85 votos a favor y 42 en contra, una reforma al artículo 41 de la Constitución que permitirá anular elecciones si se comprueba una injerencia extranjera. La iniciativa, impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum, pasará ahora a los congresos estatales para su ratificación.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 29/05/2026 09:58 AM.
En México y editada el 29/05/2026 10:23 AM.