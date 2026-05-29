Sheinbaum entrega boletos del Mundial 2026 a las ganadoras del concurso

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La presidenta Claudia Sheinbaum entregó este viernes 29 de mayo los boletos del Mundial 2026 a las jóvenes ganadoras del concurso nacional, entre ellas la afortunada de asistir al partido inaugural entre México y Sudáfrica.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 29/05/2026 10:03 AM.
En México y editada el 29/05/2026 10:08 AM.