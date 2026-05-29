Sheinbaum entrega boletos del Mundial 2026 a las ganadoras del concurso

En la Mañanera del Pueblo celebrada el viernes 29 de mayo, la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, entregó los boletos del Mundial de Fútbol 2026 a las cuatro jóvenes que resultaron ganadoras del concurso “Representa a México en la Inauguración del Mundial”. La dinámica, lanzada meses atrás, invitó a los participantes a enviar videos realizando dominadas, con la promesa de premios que incluían entradas para los partidos más esperados del torneo.
El premio mayor corresponde al partido inaugural, programado para el 1 de junio en el Estadio Ciudad de México, donde la Selección Mexicana se enfrentará a Sudáfrica. Además, se otorgaron boletos para encuentros que se disputarán en los estadios de Guadalajara y Monterrey.
Durante la ceremonia, se anunciaron los nombres de las ganadoras:
El Mundial 2026, que se celebrará en México, Canadá y Estados Unidos, promete ser una edición histórica, y la presencia de la presidenta Sheinbaum en la entrega de los boletos subraya el compromiso del gobierno federal con la promoción del deporte y el turismo en el país.