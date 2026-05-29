Sheinbaum descarta el regreso del GIEI y propone nuevo mecanismo internacional para Ayotzinapa

La presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, se reunió este jueves en el Palacio Nacional con los familiares de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, desaparecidos en septiembre de 2014. Durante el encuentro, que duró más de dos horas y marcó el séptimo diálogo del sexenio con los padres y madres de los normalistas, la mandataria comunicó que el regreso del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) a la investigación del caso no será posible.
Sheinbaum explicó que, ante la imposibilidad de reincorporar al GIEI, el Gobierno federal buscará otro mecanismo internacional que permita dar seguimiento a los derechos humanos de los familiares, similar al que brinda la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). La propuesta fue confirmada por Isidoro Vicario, representante legal de los familiares, quien recordó que la solicitud de reincorporación del GIEI se había hecho el 27 de noviembre del año pasado.
Vicario también reiteró la exigencia de los padres de que se entreguen los 853 folios que, según ellos, están en poder del Ejército mexicano y que son esenciales para esclarecer los hechos. Señaló que, en otras líneas de investigación, no se han registrado avances y calificó el encuentro como de “pocos avances”.
El abogado solicitó que se reanuden de inmediato las reuniones con la Fiscalía Especial del caso Ayotzinapa, a fin de impulsar nuevas diligencias y garantizar la rendición de cuentas.
La declaración de Sheinbaum se produce en un contexto de creciente presión nacional e internacional para que se esclarezca la desaparición de los estudiantes y se haga justicia a sus familias.