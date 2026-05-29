Sheinbaum descarta el regreso del GIEI y propone nuevo mecanismo internacional para Ayotzinapa

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En una reunión de más de dos horas con los padres de los normalistas desaparecidos, la presidenta Claudia Sheinbaum informó que el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes no volverá a intervenir en la investigación y anunció la búsqueda de otro mecanismo internacional, similar al de la CIDH.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 29/05/2026 09:47 AM.
En México y editada el 29/05/2026 01:20 PM.