Repartidor de Boing de Veracruz solicita apoyo ciudadano para recibir premio literario en Italia

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Braulio Elías Pérez Valencia, comerciante y repartidor de Boing originario de Papantla, ganó el XVIII Premio Literario Internacional “Cosenza‑Ciudad Federiciana” y pide ayuda para costear su viaje a Italia el 7 de junio, donde será reconocido como el poeta extranjero más destacado.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 30/05/2026 06:44 AM.
En México y editada el 30/05/2026 07:03 AM.