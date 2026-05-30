Repartidor de Boing de Veracruz solicita apoyo ciudadano para recibir premio literario en Italia

Braulio Elías Pérez Valencia, de 55 años, comerciante y repartidor de la cadena de refrescos Boing, ha sido galardonado con el Premio Literario Internacional “Cosenza‑Ciudad Federiciana” por su poema “Escuché mi nombre”. El reconocimiento se entregará el próximo 7 de junio en Italia, donde será distinguido como el poeta extranjero más destacado entre los participantes.
Este logro se suma a los tres certámenes literarios que el veracruzano había ganado previamente. Egresado del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos de Veracruz, Braulio ha mantenido viva su pasión por la poesía pese a su labor diaria como repartidor.
Sin embargo, el autor advierte que hasta la fecha no ha recibido respaldo de instituciones locales, a pesar de haber solicitado apoyo formal. Por ello, ha abierto una cuenta en BBVA (número 1549414174) y ha puesto a disposición la CLABE interbancaria 012888015494141741 para que ciudadanos y organizaciones interesadas puedan contribuir al financiamiento del viaje.
El llamado a la solidaridad busca cubrir gastos de pasaje, alojamiento y logística para que Braulio pueda asistir a la ceremonia de entrega del premio y representar a México en el escenario internacional.
Se invita a la comunidad a difundir la solicitud y, de ser posible, aportar económicamente para que el poeta veracruzano pueda recibir el reconocimiento que su obra merece.