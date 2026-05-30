Congresos estatales avalan reforma judicial y nueva causal de nulidad por injerencia extranjera

...

Veinticinco congresos locales aprobaron la reforma que aplaza la elección del Poder Judicial a 2028 y veintitrés respaldaron la incorporación de una causal de nulidad electoral por injerencia extranjera; ambas reformas serán ratificadas por la Comisión Permanente el lunes.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 30/05/2026 06:45 AM.
En México y editada el 30/05/2026 07:20 AM.