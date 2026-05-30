Filtran la convocatoria final de la Selección Mexicana para el Mundial 2026

La incertidumbre sobre la lista definitiva de la Selección Mexicana para el Mundial 2026 está a punto de disiparse. Tras la conferencia de prensa del técnico Javier Aguirre y una práctica del conjunto nacional, el periodista David Medrano difundió en sus redes sociales los nombres de los futbolistas que, según su información, conformarían la convocatoria de 26 elementos.
El Mundial de la FIFA 2026 se jugará en tres naciones, entre ellas México, que será uno de los países anfitriones. La expectativa crece mientras la Federación Mexicana de Fútbol se prepara para confirmar a los jugadores que representarán al país en el torneo más importante del fútbol mundial.