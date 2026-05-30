Filtran la convocatoria final de la Selección Mexicana para el Mundial 2026

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Según el periodista David Medrano, la lista definitiva de 26 futbolistas que integrarán la Selección Mexicana para el Mundial de la FIFA 2026 ya estaría prácticamente cerrada, a falta de un eventual imprevisto antes de su anuncio oficial el 31 de mayo.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 30/05/2026 09:35 AM.
En México y editada el 30/05/2026 09:49 AM.