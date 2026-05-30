IMSS para trabajadoras del hogar: cobertura, costo y proceso de inscripción

...

Apenas el 5 % de las más de 2.5 millones de trabajadoras del hogar en México están afiliadas al IMSS, pese a la obligación legal desde mayo 2023. El instituto detalla los seguros que cubre, el cálculo de cuotas según salario y la forma de inscribir a empleadores y trabajadoras, tanto en línea como presencialmente.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 30/05/2026 09:32 AM.
En México y editada el 30/05/2026 09:55 AM.