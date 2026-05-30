IMSS para trabajadoras del hogar: cobertura, costo y proceso de inscripción

Solo 60,073 trabajadoras del hogar estaban afiliadas al IMSS al cierre de junio de 2025, lo que representa menos del 5 % del total estimado por la ENOE (2.5 millones). La afiliación es obligatoria desde el 16 de mayo de 2023, pero la gran mayoría sigue sin seguridad social.
El aseguramiento puede contratarse por día, mes, bimestre, semestre o año. El primer pago se realiza a periodo vencido; a partir del segundo, de forma anticipada dentro de los primeros 20 días del mes. Si el monto abonado equivale al menos a la cuota mínima (salario mínimo mensual integrado de la CDMX), la cobertura se mantiene por todo el mes.
Pasos para la inscripción digital:
Luisa Obrador Garrido Cuesta, directora de Incorporación y Recaudación del IMSS, enfatizó en abril 2026 que la afiliación “no debe considerarse un acto voluntario, sino una obligación legal y un asunto de derechos humanos”.