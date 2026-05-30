Madre denuncia relación entre maestro y alumna de 14 años; amparo le evita la prisión preventiva

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Leticia Estrada presentó denuncia penal contra el profesor Víctor N., quien habría iniciado una relación sentimental con su hija de 14 años; la medida de prisión preventiva fue revocada mediante amparo y sustituta por arresto domiciliario.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 30/05/2026 09:36 AM.
En México y editada el 30/05/2026 10:02 AM.