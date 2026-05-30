Madre denuncia relación entre maestro y alumna de 14 años; amparo le evita la prisión preventiva

Una madre de Ecatepec, Leticia Estrada, interpuso una denuncia penal contra el docente Víctor "N.", profesor de coro y tecnología en la Secundaria Federalizada 53 Quetzalcóatl, por presunto noviazgo con su hija de 14 años. La denuncia, presentada en enero de 2026, derivó en una orden de prisión preventiva oficiosa que, sin embargo, fue revocada tras el amparo concedido al maestro, quien quedó bajo arresto domiciliario y el pago de una garantía de 75,000 pesos.
Según la investigación, el acercamiento del docente a la menor comenzó en septiembre de 2025 dentro del coro escolar, espacio donde mantenía contacto cotidiano con la estudiante. La evidencia se descubrió cuando la madre revisó el celular de su hija durante las vacaciones de fin de año y halló una aplicación restringida que contenía conversaciones en las que el maestro admitía haber iniciado un “noviazgo”. En una grabación difundida por la familia, el docente declara: “Tomamos la decisión de eso, de ser pareja, de ser novios”.
Leticia Estrada rechazó de inmediato la propuesta, señalando la diferencia de edad –el maestro tiene cerca de 50 años– y acusándolo de traicionar la confianza depositada en él como responsable del grupo de coro. Ante la denuncia, la autoridad del plantel solo reubicó al docente en otra área, medida que la familia consideró insuficiente.
El caso ha generado un amplio debate en redes sociales, donde se exige la reclasificación del delito de abuso sexual a pederastia o violación equiparada, figuras penales con penas más severas. La familia también denunció que el domicilio del maestro se encuentra a cinco minutos del suyo, lo que incrementa su sensación de vulnerabilidad.
Hasta la fecha, el proceso judicial sigue abierto y la familia aguarda una resolución que consideren acorde a la gravedad de los hechos, mientras continúan las campañas ciudadanas que exigen una respuesta más contundente de la justicia.