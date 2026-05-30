Fallece Jorge Treviño, exgobernador de Nuevo León, a los 90 años

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El exgobernador de Nuevo León, Jorge Alonso Treviño Martínez, murió este viernes a los 90 años. Su gestión (1985‑1991) se destacó por la construcción de la Línea 1 del Metro, el Puente Internacional Colombia y la gestión del desastre del huracán Gilberto.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 30/05/2026 09:32 AM.
En México y editada el 30/05/2026 09:42 AM.