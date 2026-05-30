Fallece Jorge Treviño, exgobernador de Nuevo León, a los 90 años

Muere Jorge Alonso Treviño Martínez, exgobernador de Nuevo León, a los 90 años. El fallecimiento se dio a conocer este viernes y el cuerpo permanecerá en la Capilla Valle de la Paz, en San Pedro Garza García, a partir de las 12:00 hrs, para que familiares y allegados rindan sus últimos respetos.
Jorge Treviño será recordado como una figura clave en la historia contemporánea de Nuevo León, cuyo aporte a la infraestructura y a la gestión de emergencias marcó una época de transformación para el estado.