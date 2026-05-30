México impulsa protocolo nacional para unificar atención del cáncer de mama ante 31 mil casos

El pasado 28 de mayo, Día Internacional de la Acción por la Salud de la Mujer, el secretario de Salud, David Kershenobich, dio a conocer a través de su cuenta oficial de X el nuevo Protocolo Nacional de Atención del Cáncer de Mama (PRONAM). La iniciativa, desarrollada en colaboración con el Consejo de Salubridad General, busca uniformar los procesos de diagnóstico, tratamiento y seguimiento de la enfermedad, garantizando una atención oportuna y de calidad para todas las mexicanas.
Con esta iniciativa, México da un paso significativo hacia la consolidación de una política sanitaria integral que prioriza la salud de la mujer y combate una de sus principales amenazas oncológicas.