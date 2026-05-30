México impulsa protocolo nacional para unificar atención del cáncer de mama ante 31 mil casos

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En conmemoración del Día Internacional de la Acción por la Salud de la Mujer, el secretario de Salud, David Kershenobich, anunció el “PRONAM de Cáncer de Mama”, una estrategia conjunta entre la Secretaría de Salud y el Consejo de Salubridad General para estandarizar la detección y el tratamiento del cáncer de mama en todo el país.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 30/05/2026 09:38 AM.
En México y editada el 30/05/2026 09:53 AM.