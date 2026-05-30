Sheinbaum plantea elevar a rango constitucional el Fondo para Pueblos Indígenas y Afromexicanos

La mandataria federal, Claudia Sheinbaum, propuso elevar a rango constitucional el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS) para pueblos indígenas y afromexicanos, con el fin de asegurar recursos permanentes para obras de desarrollo bajo un enfoque de justicia social.
Durante una asamblea comunitaria en Santa María Nativitas, municipio de Almoloya de Juárez, Sheinbaum señaló que 2026 marca el segundo año de aplicación del fondo, el cual se gestiona directamente en asambleas locales y no a través de las presidencias municipales. La propuesta será presentada al nuevo periodo ordinario de la Cámara de Diputados para su constitucionalización.
Junto a la gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez, la presidenta destacó que el esquema beneficiará a los cinco pueblos originarios del estado, alcanzando a 601 comunidades y localidades con una inversión total de 881 millones de pesos. Los recursos podrán destinarse a infraestructura de agua, alcantarillado, drenaje, electrificación, así como a proyectos educativos, de salud y vivienda.
En el mismo acto, Sheinbaum y Gómez entregaron tarjetas de la Beca “Rita Cetina” a estudiantes de primaria, reforzando el apoyo educativo mediante depósitos directos en la cuenta del Banco del Bienestar, sin intermediarios.
La presidenta recordó que, según datos oficiales, alrededor de 32 millones de familias cuentan con al menos un programa social, y que al cierre del año 2024, 14 millones de personas recibirán la Pensión para Adultos Mayores, sumándose becas para preparatoria pública “Benito Juárez”, secundaria y primaria.
Sheinbaum concluyó que los gobiernos deben procurar igualdad y beneficios para todos, y que la administración honesta de los recursos permite devolverlos al pueblo.