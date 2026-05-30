Sheinbaum plantea elevar a rango constitucional el Fondo para Pueblos Indígenas y Afromexicanos

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La presidenta Claudia Sheinbaum, acompañada por la gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez, anunció que se intentará elevar a rango constitucional el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS) con el objetivo de garantizar recursos directos a 601 comunidades indígenas y afromexicanas, destinando 881 millones de pesos a obras de agua, energía, salud y educación.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 30/05/2026 10:37 AM.
En México y editada el 30/05/2026 11:10 AM.