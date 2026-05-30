Sheinbaum impulsa la tortilla artesanal con el programa Comaleras Bienestar

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La presidenta Claudia Sheinbaum entregó 100 equipamientos del programa Comaleras Bienestar en Jocotitlán, Estado de México, para que mujeres rurales produzcan y comercialicen tortillas hechas a mano, parte del Plan Nacional de Maíz Nativo que aspira a un millón de productores para 2028.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 30/05/2026 06:47 AM.
En México y editada el 30/05/2026 07:17 AM.