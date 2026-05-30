Sheinbaum impulsa la tortilla artesanal con el programa Comaleras Bienestar

La presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, entregó este viernes 100 equipamientos del programa Comaleras Bienestar en Jocotitlán, Estado de México, como parte del Plan Nacional de Maíz Nativo: El Maíz es la Raíz. La iniciativa busca que mujeres rurales produzcan y vendan tortillas hechas a mano, añadiendo valor al grano que cosechan.
Según la directora general de Alimentación para el Bienestar, María Luisa Albores González, el programa fortalece el papel histórico de las mujeres en la transformación del maíz. Cada paquete productivo incluye un comal, utensilios, materia prima y capacitación para la elaboración de tortillas a mano, así como la posibilidad de ampliar la producción a tortillerías mecanizadas, tostadas y otros derivados del maíz nixtamalizado.
Sheinbaum enfatizó que el objetivo trasciende la simple venta del grano: “Garantizaremos que esas comunidades organizadas, y principalmente con las mujeres, puedan obtener valor agregado de su producto”. Además, señaló que el programa asegura autoconsumo, mejora de la milpa y producción adicional.
El coordinador nacional del plan, Flavio Aragón Cuevas, informó que en 2026 el programa opera en el sur‑sureste del país y en Atenco, Estado de México. Para 2027 se incorporarán los estados del centro y todos los municipios del Estado de México, y en 2028 la cobertura será nacional, con la meta de alcanzar un millón de productores.
Hasta mayo se han realizado más de 10 mil reuniones de trabajo en 4 566 localidades, se prevé constituir 3 998 comunidades milperas en 550 municipios de ocho entidades, instalar 574 módulos de aprendizaje e innovación y ya se suman 695 cursos y 20 encuentros bioculturales.