Claudia Sheinbaum invita a ver informe de rendición de cuentas desde el Monumento a la Revolución

La mandataria, Claudia Sheinbaum, utilizó un video difundido en la plataforma de Grupo Milenio para invitar a los mexicanos a seguir, en tiempo real, su informe de rendición de cuentas que se llevará a cabo el domingo 31 de mayo. El evento tendrá su sede principal en el Monumento a la Revolución, en la Ciudad de México, y se simultaneizará en 31 plazas públicas distribuidas en todas las entidades federativas.
Sheinbaum calificó el periodo de su gobierno como “tiempos extraordinarios” y describió el informe como la presentación de los resultados obtenidos en el año y medio de gestión, en defensa de las conquistas del pueblo y de la soberanía de México. En el mensaje, la presidenta subrayó que la transformación del país “no la detiene nadie” porque cuenta con la fuerza de millones de mexicanos.
El anuncio también incluyó una salvedad importante: el mensaje no se replicará en el estado de Coahuila, ya que ese mismo domingo se celebrará una jornada electoral para renovar 25 cargos de diputaciones locales (16 de mayoría relativa y 9 de representación proporcional) en 16 distritos. Por ello, la convocatoria se enfocará en los demás estados del país.
El llamado a la participación se realizó durante la conferencia matutina del presidente del Gobierno Federal, donde Sheinbaum enfatizó la importancia de que la población acompañe la transmisión y celebre, junto a la autoridad, “el triunfo del pueblo de México”.
Los ciudadanos podrán seguir la transmisión a través de los canales oficiales del Gobierno y de los medios de comunicación aliados, mientras que en cada plaza pública se instalarán pantallas y sistemas de audio para garantizar la cobertura del evento.