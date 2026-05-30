Claudia Sheinbaum invita a ver informe de rendición de cuentas desde el Monumento a la Revolución

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La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, convocó a la ciudadanía a acompañarla el 31 de mayo en el Monumento a la Revolución y en 31 plazas del país para presentar los resultados de su gobierno a dos años de su triunfo electoral, resaltando el “triunfo del pueblo” y adelantando que la jornada no se replicará en Coahuila por la elección local del mismo día.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 30/05/2026 02:49 PM.
En México y editada el 30/05/2026 09:25 AM.