Sheinbaum afirma que el pueblo mexicano está fuerte ante intentos de injerencia

La presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, anunció que el mensaje que pronunciará el próximo domingo desde el Monumento a la Revolución, a dos años de su victoria electoral, subrayará que el pueblo de México está fuerte y empoderado frente a cualquier intento de injerencia.
Durante una asamblea comunitaria en Villa Almoloya de Juárez, Estado de México, Sheinbaum invitó a la población a seguir su rendición de cuentas programada para el 31 de mayo, la cual podrá ser observada tanto en plazas públicas como a través de plataformas digitales.
Ante los vítores de "no estás sola, no estás sola", la mandataria advirtió a quienes buscan alianzas con intereses extranjeros, comparándolos con los conservadores del pasado, que el pueblo mexicano está organizado y no permitirá que se vulneren sus derechos.
Sheinbaum también recordó que, bajo los gobiernos de la Cuarta Transformación, se aprobó una reforma para el reconocimiento de los pueblos indígenas, la cual, según ella, ha trascendido el papel y se está implementando en la práctica.
El llamado a la participación ciudadana busca reforzar la transparencia y la rendición de cuentas, pilares de la agenda de la actual administración, mientras se enfrenta a narrativas que pretenden desestabilizar el proyecto nacional.