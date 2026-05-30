Sheinbaum afirma que el pueblo mexicano está fuerte ante intentos de injerencia

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Claudia Sheinbaum, presidenta de México, anunció que en su discurso del próximo domingo desde el Monumento a la Revolución resaltará la fortaleza y el empoderamiento del pueblo frente a intentos de injerencia externa. Invitó a la ciudadanía a participar de su rendición de cuentas el 31 de mayo, ya sea presencialmente o en línea, y recordó los avances de la Cuarta Transformación en reconocimiento indígena.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 30/05/2026 11:24 AM.
En México y editada el 30/05/2026 11:33 AM.