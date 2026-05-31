Ariadna Montiel critica a Fox, Calderón, Romero y García Luna tras evento del PAN

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La presidenta nacional de Morena, Ariadna Montiel, lanzó una serie de ataques en redes sociales contra figuras del PAN y la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, después del acto #YoConMaru, calificándolos de traidores a la soberanía y vinculándolos al caso CIA.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 31/05/2026 12:35 PM.
En México y editada el 31/05/2026 01:42 PM.