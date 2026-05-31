Ariadna Montiel critica a Fox, Calderón, Romero y García Luna tras evento del PAN

El 30 de mayo de 2026 el Partido Acción Nacional (PAN) organizó en el Centro de Convenciones y Exposiciones de Chihuahua un acto bajo el lema #YoConMaru para respaldar a la gobernadora del estado, María Teresa Campos, en medio del polémico caso CIA que la llevó a comparecer ante la Fiscalía General de la República.
Tras el evento, Ariadna Montiel, presidenta nacional de Morena, utilizó sus redes sociales para arremeter contra los participantes del encuentro. En un extenso mensaje escribió: “Tonto es quien cree que el pueblo es tonto. Vicente Fox, traidor a la democracia. Felipe Calderón, usurpador que se robó la elección de 2006 y jefe de García Luna, hoy preso en EUA. Jorge Romero Herrera, líder del Cártel Inmobiliario. Y Maru Campos, quien vulneró la soberanía nacional y traicionó a la patria. Dios los hace y ellos se juntan”.
Montiel acompañó sus declaraciones con imágenes que mostraban a la gobernadora bajo el texto “Violó la soberanía mexicana al permitir la entrada de agentes de la CIA a espaldas de la nación”. También señaló a la senadora panista Lilly Téllez con la frase: “Quienes hoy se niegan a dar la cara deberían responder por haber normalizado estrategias que abrieron espacio a intereses externos en materia de seguridad”.
Citlalli Hernández Mora, presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones de Morena, respaldó a Montiel calificando a Calderón de “narcopresidente” y reiteró la defensa de la soberanía como lucha contra el crimen organizado y la independencia de México.
El acto del PAN contó con la presencia de figuras como Kenia López Rabadán, Marko Cortés, Ricardo Anaya, Margarita Zavala, y los expresidentes Vicente Fox y Felipe Calderón. Jorge Romero, dirigente nacional del PAN, elogió los gobiernos de 2000‑2006 y 2006‑2012, afirmando que “combatieron al crimen organizado”.
Horas antes del evento, simpatizantes del PAN realizaron una caravana encabezada por el exfiscal César Jáuregui y el exalcalde Juan Blanco, que concluyó en el mismo recinto donde se celebró el acto.