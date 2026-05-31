Calderón y Fox advierten riesgo de retroceso institucional bajo gobierno de Morena

...

Los expresidentes Felipe Calderón y Vicente Fox alertaron este lunes sobre una supuesta “hora de peligro” para México, atribuyéndola al crimen organizado y a la gestión de Morena. Ambos pidieron a la ciudadanía que, en los comicios de 2027, se evite la concentración de poder en un solo partido.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 31/05/2026 12:36 PM.
En México y editada el 31/05/2026 01:21 PM.