Calderón y Fox advierten riesgo de retroceso institucional bajo gobierno de Morena

En un acto de apoyo a la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, los expresidentes Felipe Calderón (2006‑2012) y Vicente Fox (2000‑2006) denunciaron lo que describieron como un retroceso institucional y de seguridad bajo el actual gobierno de Morena.
Calderón afirmó que el país vive sus “horas más dramáticas”, señalando que la perversidad del crimen organizado y la complicidad de sus supuestos aliados políticos ponen en riesgo la vida de las familias mexicanas. Según el ex mandatario, los gobernantes solo tienen dos caminos: defender a la población o encubrir a la delincuencia.
Por su parte, Fox acusó a Morena de haber accedido al poder mediante mentiras, de despreciar la Constitución y de romper el pacto federal. El ex presidente también advirtió que el populismo y la demagogia son “inútiles” porque no generan riqueza ni resultados, y que deben ser rechazados en los comicios federales de 2027.
Ambos líderes instaron a la ciudadanía a ejercer su responsabilidad histórica y a acudir al llamado del patriotismo, pidiendo que en 2027 ningún partido obtenga la mayoría en el Congreso de la Unión ni en las cámaras locales, con el fin de fomentar consensos y evitar la concentración de poder.
Jorge Romero, dirigente nacional del PAN, reconoció el trabajo de Calderón y Fox en la lucha contra el crimen organizado y retó a la dirigente de Morena, Ariadna Montiel, a que muestre su apoyo a la gobernadora Maru Campos, mientras él portaba una playera con su imagen.