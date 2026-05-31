Familiares de desaparecidos usan el Estadio Azteca para denunciar la crisis antes del Mundial 2026

A escasos días de la inauguración del Mundial de Fútbol 2026, cientos de fichas con datos de personas desaparecidas fueron adheridas en la zona del Estadio Ciudad de México, convirtiendo el recinto deportivo en un escenario de protesta y memoria.
Familiares, colectivos como Hasta Encontrarte, Luciérnagas Buscadoras, Lirios Buscadoras y Luz de Esperanza, y simpatizantes solidarios se congregaron en la Calzada de Tlalpan con pancartas, cinta adhesiva, engrudo y la peculiar figura del “Ajolote buscador”. Entre los lemas que resonaron estuvo el emotivo: “¿Por qué los buscamos? Porque los amamos”.
En el bajopuente del Circuito Estadio Azteca se exhibieron los rostros de Ximena (16/10/2025), Ollin Vargas Ojeda (26/12/2024), Ana Amelí García Gamez (12/06/2025) y Luis Óscar Ayala García (16/09/2025). Las familias pidieron a autoridades y visitantes que no retiraran las fichas, sino que las difundieran para ampliar la búsqueda.
Inocencia González, madre de Cynthia, desaparecida en Poza Rica, Veracruz, el 12 de junio de 2024 a manos de policías estatales, denunció que los acuerdos de diálogo con autoridades federales no se cumplen, señalando el constante retiro de las fichas del sitio del Mundial. “Seguiremos la búsqueda con o sin apoyo institucional”, afirmó.
Por su parte, Xilonen Ramírez, activista solidaria, aclaró que la protesta no es contra el Mundial, sino contra la gestión gubernamental que, según ella, ha borrado del registro oficial a miles de desaparecidos.
Entre las fichas colocadas destaca la de Raúl Ventura Santiago, visto por última vez en Madero, Tamaulipas, el 8 de febrero de 2024, cuya familia aún no recibe apoyo estatal ni federal.
La intervención también incluyó la modificación del imagotipo de la Selección Mexicana: el águila fue reemplazada por una pala de arena, símbolo de las madres buscadoras, acompañada del lema “Campeón en desaparición”.
En abril, el Comité de la ONU contra las Desapariciones Forzadas (CED) advirtió que la magnitud de los casos en México podría constituir un crimen de lesa humanidad. El gobierno de la jefa de Gobierno de la CDMX, Claudia Sheinbaum, rechazó categóricamente dicha calificación.
Con el Mundial a la vuelta de la esquina, la protesta busca que la atención internacional que recibirá el país sirva también para presionar a las autoridades a cumplir con la búsqueda y la justicia para los más de 133 mil desaparecidos registrados.