Familiares de desaparecidos usan el Estadio Azteca para denunciar la crisis antes del Mundial 2026

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Cientos de fichas de personas desaparecidas fueron colocadas alrededor del Estadio Ciudad de México el 30 de mayo, acompañadas del “Ajolote buscador”. La acción, impulsada por familiares y colectivos, busca visibilizar más de 133 mil casos de desaparición en México y exigir respuestas del gobierno, en medio de la preparación del Mundial 2026.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 31/05/2026 12:34 PM.
En México y editada el 31/05/2026 01:47 PM.