Revelan agresión a Nahuel Guzmán con monedas en la Final de la Concachampions 2026

En la noche del 30 de mayo de 2026, el Estadio Nemesio Diez fue escenario de la final de la Concachampions 2025‑26, donde Tigres UANL cayó 2-1 ante Monterrey. Tras el pitido final, el portero argentino Nahuel Guzmán manifestó su molestia al ser agredido con monedas lanzadas desde la tribuna, hecho que confirmó el capitán del conjunto, Guido Pizarro.
"Durante el partido nos lanzaron monedas, y al terminar, la gente siguió arrojándolas a Nahuel. Fue una situación incómoda y lamentable", declaró Pizarro en la rueda de prensa posterior al encuentro. El dirigente argentino subrayó que, a pesar de la agresión, el equipo mostró dignidad y orgullo por su desempeño a lo largo del torneo.
El técnico de Tigres, "el felino", también abordó la situación y la lesión de Marcelo Flores, quien salió de cambio en la segunda mitad tras sentir una fuerte molestia en la rodilla. "El panorama no es alentador; la rodilla se le fue y esperaremos los estudios para determinar la gravedad", explicó el entrenador, quien recordó que el extremo canadiense fue convocado recientemente al Mundial 2026 con la Selección de Canadá.
Con la derrota, Tigres suma su segunda final perdida en la temporada 2025‑26, mientras que Monterrey celebra su título, superando a los Diablos Rojos, cuyo portero Luis García también destacó por su actuación.
El club de Tigres emitió un comunicado en el que condena cualquier acto de violencia contra sus jugadores y solicita a las autoridades del estadio reforzar la seguridad para evitar incidentes similares en el futuro.