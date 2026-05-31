Revelan agresión a Nahuel Guzmán con monedas en la Final de la Concachampions 2026

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Guido Pizarro confirmó que el portero de Tigres, Nahuel Guzmán, recibió una lluvia de monedas desde la tribuna durante la derrota 2-1 ante Monterrey en la final del torneo continental. Además, el equipo sufrió la baja de Marcelo Flores por lesión de rodilla.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 31/05/2026 12:37 PM.
En México y editada el 31/05/2026 01:26 PM.