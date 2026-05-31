Sheinbaum destaca avances en soberanía energética y rechaza injerencias extranjeras

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Claudia Sheinbaum informó que México avanza en soberanía energética con nuevas plantas de ciclo combinado, metas de energías renovables y reducción de la deuda de Pemex, al tiempo que reiteró la postura de no aceptar intervenciones externas.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 31/05/2026 04:01 PM.
En México y editada el 31/05/2026 04:08 PM.