CDMX prepara operativo de seguridad con más de 11 mil elementos para el Mundial 2026

La Ciudad de México anunció el esquema de seguridad y movilidad que se implementará durante la Copa Mundial de la FIFA 2026. El secretario de Seguridad Ciudadana, Pablo Vázquez Camacho, detalló que el operativo contará con 11,219 elementos, de los cuales 9,194 serán policías capitalinos, apoyados por más de mil vehículos y la colaboración de la Secretaría de la Defensa Nacional, la Guardia Nacional, la Secretaría de Marina, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, autoridades locales y la Cruz Roja Mexicana.
Para el Estadio Ciudad de México, sede del partido inaugural y cuatro encuentros con una asistencia estimada de 82,000 personas, se asignarán 7,708 agentes y 682 vehículos. El plan se divide en tres componentes: control del perímetro, vigilancia en accesos y regulación de movilidad, incluyendo la zona de "Última Milla", un corredor peatonal con restricciones vehiculares delimitado por avenidas clave y accesos controlados mediante códigos QR.
El perímetro contará con 18 accesos peatonales, 12 semipeatonales y 30 vehiculares, filtros de revisión y señalización. Se implementarán patrullajes, vigilancia preventiva, inspección de objetos prohibidos (armas, materiales inflamables, alcohol, sustancias ilícitas, objetos voluminosos y equipos de grabación) y protocolos de evacuación.
En materia vial, se establecerán cierres y desvíos, estaciones de intercambio, zonas de ascenso y descenso para taxis y plataformas digitales, y espacios para bicicletas. Se habilitarán rutas alternas por el Periférico, Insurgentes, Universidad, División del Norte y Miramontes, entre otras.
El Zócalo será sede del FIFA Fan Festival del 11 de junio al 19 de julio, con una afluencia estimada de 60,000 personas diarias. Allí operarán 3,411 elementos y 339 vehículos bajo el "Plan Kukulkán", con filtros de acceso, revisión de mochilas, vigilancia mediante cámaras del C5 y patrullajes a pie.
Además, se llevarán a cabo Festivales Futboleros en las 16 alcaldías, con transmisiones públicas de partidos y actividades recreativas, para los cuales se asignarán 291 agentes y 75 vehículos.
Las autoridades garantizarán operativos de apoyo vial, atención de emergencias y monitoreo continuo en zonas de alta afluencia durante todo el torneo.