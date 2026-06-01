CDMX prepara operativo de seguridad con más de 11 mil elementos para el Mundial 2026

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La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la CDMX desplegará 11,219 agentes y más de mil vehículos en coordinación con autoridades federales para garantizar la seguridad en estadios, el Zócalo y eventos en las 16 alcaldías durante la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 01/06/2026 01:39 PM.
En México y editada el 01/06/2026 04:29 PM.