INAH reabre Chichén Itzá tras acuerdo con artesanos de Pisté

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El Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) anunció la reapertura de Chichén Itzá el 1 de junio de 2026, después de alcanzar un acuerdo con los artesanos locales. El sitio operará en su horario habitual y el acceso será exclusivamente a través del Centro de Atención a Visitantes (CATVI).

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 01/06/2026 08:04 AM.
En México y editada el 01/06/2026 08:22 AM.