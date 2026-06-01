INAH reabre Chichén Itzá tras acuerdo con artesanos de Pisté

Chichén Itzá vuelve a abrir sus puertas a partir del lunes 1 de junio de 2026, luego de que el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) llegara a un acuerdo con los artesanos de la comunidad de Pisté, quienes habían suspendido sus actividades comerciales tras el cierre del sitio el 19 de mayo.
El comunicado oficial del INAH indica que la reapertura forma parte de un plan de ordenamiento destinado a fortalecer la actividad turística y comercial, mejorar la experiencia de los visitantes y generar condiciones adecuadas para las economías locales vinculadas al patrimonio arqueológico.
El acceso al público será exclusivamente a través del Centro de Atención a Visitantes (CATVI). El Gobierno de Yucatán y el Ayuntamiento de Tinum reiteraron su compromiso con la preservación del patrimonio cultural y con una actividad turística ordenada, sustentable e incluyente.
El cierre del 19 de mayo se había justificado como una medida preventiva para atender aspectos operativos y de coordinación interinstitucional. En ese contexto, artesanos mayas acusaron una “traición” al ser cercados sus puestos de venta durante una mesa de diálogo sobre su reubicación.
Durante el cierre, dos turistas extranjeros escalaron la pirámide de Kukulcán el 20 de mayo, aprovechando la falta de vigilancia. Fueron detenidos por la Guardia Nacional y la policía municipal, y posteriormente expulsados del recinto.
Con la reapertura, el INAH busca garantizar una visita segura y regulada, al tiempo que respalda la actividad económica de los artesanos, quienes forman parte esencial del entorno cultural y turístico de la zona.