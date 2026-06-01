Maru Campos insta a no normalizar violencia, desapariciones y extorsión en Chihuahua

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La gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, utilizó sus redes sociales para rechazar la normalización de la violencia, la extorsión y las desapariciones, recordando que la seguridad y la dignidad de las familias mexicanas trascienden cualquier agenda política.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 01/06/2026 08:01 AM.
En México y editada el 01/06/2026 08:16 AM.