Maru Campos insta a no normalizar violencia, desapariciones y extorsión en Chihuahua

En un mensaje publicado este sábado en la plataforma X, la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, reiteró que "hay cosas que no podemos ni debemos normalizar" en referencia a la violencia, la extorsión y las desapariciones que aquejan al estado y al país. La declaración retoma los planteamientos expuestos durante el evento "Yo Con Maru", realizado el día anterior en la capital estatal.
Campos subrayó el sufrimiento de las madres que buscan a sus hijos desaparecidos, de las comunidades que viven bajo amenazas del crimen organizado y de los jóvenes víctimas de la violencia. "Lo que está en juego no es un tema político, es el derecho de nuestras familias a vivir en paz, en libertad y con dignidad", afirmó la mandataria.
El llamado se produce en medio de una crisis de seguridad en Chihuahua. Según datos oficiales y de organizaciones de derechos humanos, más de 4,800 personas siguen desaparecidas en el estado, la mayoría hombres jóvenes entre 20 y 39 años. Las zonas más afectadas son Ciudad Juárez, la ciudad de Chihuahua y comunidades de la Sierra Tarahumara, donde se registran desplazamientos forzados, reclutamiento y disputas entre grupos delictivos.
Colectivos de búsqueda y ONG continúan apoyando a los familiares, documentando casos y exigiendo respuestas a las autoridades. En su intervención, Campos también hizo referencia a las madres buscadoras, a las comunidades indígenas vulnerables y a los jóvenes expuestos a la violencia de los cárteles.
El mensaje de la gobernadora concluyó con una frase contundente: "Desde Chihuahua le decimos a México con claridad: nada de esto es normal y no vamos a aceptarlo". La declaración busca generar visibilidad y presión para que la seguridad y la justicia dejen de ser percibidas como una realidad inevitable.