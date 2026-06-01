La SEP lanza examen socioemocional obligatorio para jóvenes de 14 a 18 años

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La Secretaría de Educación Pública (SEP) implementará el programa “El ABC de las emociones”, un examen socioemocional sin calificación que será obligatorio en todas las escuelas de secundaria y bachillerato a partir del ciclo escolar 2026‑2027, con el objetivo de detectar a tiempo riesgos de salud mental en más de 6 millones de adolescentes.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 01/06/2026 02:59 PM.
En México y editada el 01/06/2026 04:34 PM.