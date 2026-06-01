Gobierno de Sheinbaum reitera llamado a la CNTE para negociar en mesa de diálogo

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La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, volvió a instar a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) a sentarse en la mesa de construcción de acuerdos, mientras miles de docentes inician una huelga nacional indefinida a diez días del inicio del Mundial 2026.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 01/06/2026 04:02 PM.
En México y editada el 01/06/2026 04:31 PM.