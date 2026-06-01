Gobierno de Sheinbaum reitera llamado a la CNTE para negociar en mesa de diálogo

La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, utilizó su cuenta oficial de Twitter para reiterar el llamado del Gobierno de la Ciudad de México a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) a privilegiar la mesa de construcción de acuerdos. En su mensaje, la funcionaria subrayó la necesidad de “avanzar en soluciones y cuidar el derecho a la educación de niñas, niños y jóvenes”.
El tuit, publicado el mismo día, etiquetó a la presidenta Claudia Sheinbaum, al secretario de Gobernación Mario Delgado y al presidente de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, Martí Batres, evidenciando la coordinación entre los máximos cargos del ejecutivo local.
En paralelo, miles de maestros de la CNTE iniciaron una huelga nacional indefinida, marchando desde el Ángel de la Independencia hasta el Zócalo de la capital. La protesta, que se extiende a diez días del inicio del Mundial 2026, busca mejoras laborales, cambios en el sistema de pensiones, aumentos salariales y la revisión de diversas políticas educativas.
El operativo de seguridad, compuesto por vallas de metal y concreto y patrullas policiales, intentó contener el ingreso de los manifestantes al Zócalo, frente al Palacio Nacional, sede de la presidenta Sheinbaum. Sin embargo, los docentes, provenientes de varios estados, mantuvieron su presencia en la plaza, señalando que permanecerán allí “todas las veces que sea necesario”.
La movilización se produce a menos de una semana del partido inaugural del Mundial 2026, programado para el 11 de junio en el Estadio Ciudad de México, lo que añade presión a las autoridades locales en medio de los preparativos para recibir la competencia que México coorganiza con Estados Unidos y Canadá.
El conflicto se originó tras el paro docente iniciado en Oaxaca el 25 de mayo, cuando los maestros fueron contenidos por la policía con vallas y gases irritantes al intentar ingresar al Zócalo. Desde entonces, la CNTE ha convocado a una huelga nacional que ha reunido a docentes de todo el país.
El Gobierno de la Ciudad de México mantiene su disposición a dialogar, mientras la CNTE insiste en la necesidad de atender sus demandas antes de volver a la mesa de negociación.