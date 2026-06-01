Sheinbaum afirma que México y EE. UU. mantendrán cooperación sin injerencias

...

Claudia Sheinbaum reiteró que la relación bilateral con Estados Unidos seguirá siendo estrecha y basada en el respeto a la soberanía, pese a campañas mediáticas que atribuye a grupos de ultraderecha.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 01/06/2026 11:02 AM.
En México y editada el 01/06/2026 04:12 PM.