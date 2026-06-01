Sheinbaum afirma que México y EE. UU. mantendrán cooperación sin injerencias

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, declaró en su conferencia de prensa matutina en el Palacio Nacional que la cooperación entre México y los Estados Unidos continuará sin que haya injerencias en la política interna de ninguno de los dos países. Sheinbaum calificó a ambas naciones como "buenos vecinos" y subrayó que el diálogo se mantendrá dentro del marco del respeto a la soberanía y al mutuo reconocimiento de intereses.
La mandataria atribuyó las recientes campañas mediáticas que critican la relación bilateral a "grupos de ultraderecha" y aseguró que su gobierno, al igual que la administración del presidente Donald Trump, está comprometido con una relación constructiva. "Cuando consideramos que hay injerencia, nos manifestamos claramente", afirmó, recordando la postura adoptada el día anterior.
Sheinbaum enfatizó que México seguirá expresando su desacuerdo cuando se presenten posiciones que vulneren su soberanía, pero sin perder de vista la importancia de una buena relación con Estados Unidos basada en los principios de defensa de la soberanía y el respeto mutuo.
La declaración se produce en un contexto de tensiones migratorias y comerciales, aunque la presidenta aseguró que la cooperación seguirá siendo una prioridad para ambos gobiernos.