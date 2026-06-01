Sheinbaum afirma respaldo popular y defiende la soberanía ante supuestos intentos de injerencia

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La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, declaró en conferencia de prensa que la mayoría de los mexicanos apoya su proyecto de transformación y que el país debe proteger su independencia frente a presuntas presiones externas.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 01/06/2026 01:40 PM.
En México y editada el 01/06/2026 04:45 PM.