Sheinbaum afirma respaldo popular y defiende la soberanía ante supuestos intentos de injerencia

En una conferencia de prensa matutina celebrada en el Palacio Nacional, la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, manifestó estar "tranquila y serena" al afirmar que los mexicanos tienen claro que es necesario defender la soberanía nacional.
Sheinbaum señaló que, según encuestas y la percepción en las plazas públicas, la mayor parte de la población desea que continúe la transformación del país iniciada por su gobierno. "El pueblo nos respalda, lo vemos en cada esquina, en cada mercado; esa confianza nos impulsa a seguir adelante", indicó la mandataria.
La presidenta también advirtió sobre los "amagos de injerencia" que, según ella, pretenden socavar la independencia de México. Desde la Tesorería, explicó que la defensa de la soberanía ha costado mucho y que no se permitirá que intereses externos la vulneren.
El discurso de Sheinbaum se enmarca en un contexto de crecientes tensiones diplomáticas y de acusaciones de interferencia en asuntos internos, tanto por parte de gobiernos extranjeros como de actores no estatales. La mandataria reiteró su compromiso de mantener una política exterior basada en el respeto mutuo y la no injerencia.
Al concluir la rueda de prensa, Sheinbaum agradeció el apoyo popular y llamó a la unidad nacional para enfrentar los retos que se presenten, subrayando que la transformación del país seguirá siendo una prioridad para su administración.