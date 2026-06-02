AMLO reaparece en foto junto a su hijo en plena carrera electoral

...

El expresidente Andrés Manuel López Obrador vuelve a la esfera pública al aparecer en una foto compartida por su hijo, exsecretario de Organización de Morena, quien busca la candidatura al Distrito 6 de Tabasco. La publicación desató reacciones dentro de Morena y entre la militancia.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 02/06/2026 01:33 PM.
En México y editada el 02/06/2026 02:33 PM.