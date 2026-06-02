AMLO reaparece en foto junto a su hijo en plena carrera electoral

El expresidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) volvió a la vida pública al aparecer en una fotografía publicada por su hijo, Andrés Manuel López Beltrán, exsecretario de Organización de Morena, quien anunció su intención de competir por la diputación federal del Distrito 6 de Tabasco.
El 25 de mayo, López Beltrán renunció a la Secretaría de Organización de Morena para iniciar su campaña electoral. Días después, compartió en su cuenta de Instagram una imagen junto a su padre con el mensaje: “Soy hijo de quienes aman y lucharon por el pueblo”. En la foto, AMLO aparece en un entorno informal, sin la vestimenta presidencial que lo caracterizó durante su mandato.
La publicación generó una avalancha de saludos y mensajes de apoyo:
Analistas políticos señalan que la presencia de AMLO en la foto podría influir en la percepción de los votantes, reforzando la continuidad del proyecto político iniciado en 2018.
La reaparición de AMLO en una fotografía junto a su hijo candidato subraya la persistente influencia del expresidente en la vida política mexicana, a pesar de su retiro oficial. La militancia de Morena ha respondido con entusiasmo, mientras que la campaña de López Beltrán avanza con el respaldo simbólico del “presidente más querido”.