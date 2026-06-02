Captan a hijo de AMLO en lujoso restaurante y desatan críticas

La aparición de Jesús Ernesto López Gutiérrez en la apertura del Nusr‑Et Steakhouse México City ha reavivado la discusión sobre la coherencia del discurso de austeridad promovido por el expresidente Andrés Manuel López Obrador. Fotografías publicadas por el periodista Jorge García Orozco muestran al joven junto al chef turco Nusret Gökçe, conocido como “Salt Bae”, en un evento privado de alto nivel.
El restaurante, cadena internacional famosa por sus cortes Wagyu y por servir algunos platillos con láminas de oro comestible, abrió sus puertas en la capital como parte de una expansión global. Los precios de sus platos superan los mil pesos por porción, y el Tomahawk Wagyu para dos personas ronda los 4,000 pesos.
El contraste entre la imagen de modestia que la familia López Obrador ha cultivado y la exclusividad del recinto ha generado una oleada de críticas en redes sociales y medios de comunicación. Los usuarios señalan que la presencia del hijo del exmandatario en un entorno tan ostentoso contradice la narrativa de austeridad que ha sido una de las banderas de su gobierno.
Además, la publicación de García Orozco incluyó referencias a la vida personal de Jesús Ernesto, mencionando su supuesta relación con Ivanna Isa, creadora de contenido en TikTok con alrededor de 22 mil seguidores, cuya cuenta fue desactivada tras la controversia.
El caso se suma a otras revelaciones recientes sobre la familia López Obrador, como la difusión de imágenes del hermano José Ramón López Beltrán en una lujosa propiedad en Cancún, vinculada a investigaciones sobre la venta de zona de playa a Grupo Vidanta.
Hasta el momento, ni Jesús Ernesto ni su familia han emitido declaraciones oficiales para aclarar los hechos o justificar su presencia en el restaurante.