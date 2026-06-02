Captan a hijo de AMLO en lujoso restaurante y desatan críticas

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Jesús Ernesto López Gutiérrez, hijo menor del expresidente Andrés Manuel López Obrador, apareció en la inauguración del restaurante Nusr‑Et en la Ciudad de México, generando polémica por el contraste entre el discurso de austeridad del exmandatario y la ostentación de un establecimiento de alta gama con filetes de oro comestible.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 02/06/2026 11:38 AM.
En México y editada el 02/06/2026 12:52 PM.