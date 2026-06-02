Consejera Rita Bell López denuncia despido masivo de más de 100 empleados del INE

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En la Comisión Temporal de Presupuesto 2027, la consejera Rita Bell López alertó sobre la falta de justificación oficial para el despido de más de un centenar de trabajadores del Instituto Nacional Electoral, señalando presiones para renuncias y la posible afectación a la capacidad técnica del organismo de cara a las próximas elecciones.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 02/06/2026 06:22 AM.
En México y editada el 02/06/2026 08:28 AM.