Consejera Rita Bell López denuncia despido masivo de más de 100 empleados del INE

Durante la sesión de la Comisión Temporal de Presupuesto 2027, la consejera del INE, Rita Bell López, denunció que ya son más de 100 empleados del Instituto Nacional Electoral (INE) los que han quedado sin trabajo, sin que exista una justificación oficial ni un informe detallado por parte de la Secretaría Ejecutiva.
La consejera subrayó que la información proviene de una confirmación extraoficial de la propia Secretaría Ejecutiva, encabezada por Claudia Arlett Espino, quien admitió la cifra pero no entregó los motivos ni los nombres de los afectados. Según López, los despidos se dan en medio de la reciente reestructuración de direcciones ejecutivas y unidades técnicas impulsada por la consejera presidenta Guadalupe Taddei, quien ha incorporado nuevos asesores a varios consejeros.
El alcance de la medida preocupa a la consejera porque los empleados despedidos son personal técnico y especializado de diversas áreas del INE, lo que podría comprometer la labor del organismo en la organización de la próxima elección federal y judicial.
El representante de Morena ante la comisión, Jaime Castañeda, replicó que las acusaciones de la consejera implican actos ilegales, aludiendo a una supuesta presión para que el personal presente renuncias voluntarias. En respuesta, Rita Bell López reiteró que la falta de información oficial y la ausencia de procesos transparentes constituyen una “legítima preocupación”.
El consejero Arturo Chávez pidió prudencia, señalando que se debe esperar la entrega de datos oficiales antes de basarse en comunicados de redes sociales. Por su parte, el representante de Morena no añadió más comentarios tras la confirmación de la Secretaría Ejecutiva.
El caso pone en relieve la necesidad de mayor claridad y rendición de cuentas por parte del INE, especialmente en un contexto electoral próximo, donde la capacidad operativa y la confianza institucional son esenciales.