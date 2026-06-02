Maestros de la CNTE resultan heridos al intentar derribar vallas para ingresar al Zócalo CDMX

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Durante la manifestación de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) en la Ciudad de México, dos docentes resultaron heridos: Modesto Columbo sufrió una lesión ocular y Octavio Romero un golpe en el cachete, tras intentar derribar las vallas instaladas por el gobierno capitalino.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 02/06/2026 06:22 AM.
En México y editada el 02/06/2026 08:36 AM.