Maestros de la CNTE resultan heridos al intentar derribar vallas para ingresar al Zócalo CDMX

Al menos dos integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) resultaron lesionados durante la protesta del lunes, cuando el magisterio intentó derribar las vallas metálicas que el gobierno de la Ciudad de México había colocado para impedir el acceso al Zócalo.
El profesor Modesto Columbo, originario de Guerrero, quedó con una herida en el ojo después de que un proyectil impactara en su rostro mientras se encontraba tendido sobre la cinta asfáltica de la calle 20 de Noviembre. En el video difundido por los manifestantes, se le ve con manchas de sangre y siendo asistido por compañeros.
Otro docente, Octavio Romero, también de Guerrero, sufrió una lesión en el cachete durante los mismos hechos. En redes sociales se reportó que el profesor Claudio Romero resultó herido en la cara, aunque los detalles varían entre los testimonios.
Los maestros acusaron a la Policía de la Ciudad de México de lanzar proyectiles desde el otro lado de las vallas, lo que habría impedido su avance hacia la plancha del Zócalo. La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) confirmó que un profesor resultó herido al intentar derribar la valla, pero negó el uso de petardos o balas de goma por parte de sus elementos, indicando que solo portan equipo de protección.
Al concluir la marcha, el secretario general de la sección nueve de la CNTE, Pedro Hernández, exigió atención médica inmediata para el docente lesionado en el ojo y denunció la violencia policial.
El incidente se difundió ampliamente en redes sociales mediante videos de ocho segundos que muestran a los manifestantes frente a la valla metálica en la intersección de la avenida 20 de Noviembre con la calle Venustiano Carranza, donde se escucha una detonación seguida de la caída del profesor herido.
Las autoridades locales deberán esclarecer el tipo de proyectil utilizado y determinar responsabilidades, mientras la CNTE mantiene su convocatoria a seguir protestando por la defensa de la educación pública.