Paro nacional de la CNTE: clases suspendidas, calles bloqueadas y tensión en el Zócalo

El 21 de mayo de 2026 la Confederación Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) puso en marcha un paro nacional que reunió a aproximadamente cuatro mil maestros desde el Ángel de la Independencia, marcando el inicio de una marcha que se extendió hasta el Centro Histórico de la Ciudad de México.
Con la consigna de mantener la protesta durante el Mundial 2026 y exigir mejoras salariales, el contingente avanzó por el Paseo de la Reforma acompañado por personal de la Concertación Política de la CDMX. En su trayecto, manifestantes encapuchados dañaron instalaciones públicas, como el edificio de Bienestar en Reforma y Lafragua, rompiendo cristales de puertas y ventanas.
Al llegar al cruce de Avenida 20 de Noviembre y Venustiano Carranza, los docentes intentaron derribar vallas metálicas que bloqueaban el acceso al Zócalo, donde se planeaba el FIFA Fan Festival. La tensión escaló cuando la policía empleó balas de goma, según denuncian los manifestantes, mientras la Secretaría de Seguridad Ciudadana negó su uso. Se reportaron al menos tres heridos, dos de gravedad, con lesiones en rostro y ojo.
Ante la violencia, la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, y el secretario de Educación Pública, Mario Delgado, hicieron un llamado al diálogo, enfatizando la necesidad de proteger el derecho a la educación y buscar una solución pacífica.
Tras los enfrentamientos, parte del contingente se replegó y reorganizó su presencia en el Centro Histórico, instalando un plantón en la calle 20 de Noviembre y desplazándose a las calles 5 de Mayo y Tacuba para continuar la protesta. La circulación vial quedó seriamente afectada; autoridades recomendaron rutas alternas como Eje 3 Sur y Lorenzo Boturini debido a bloqueos en Izazaga y Pino Suárez.
El secretario de Educación, Mario Delgado, reiteró la disposición del gobierno federal a mantener abiertas las mesas de diálogo y a revisar las demandas del magisterio, recordando los acuerdos de 2025 que limitaron el aumento de la edad mínima de jubilación en la Ley del ISSSTE y el compromiso presidencial de eliminar la Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y Maestros (USICAMM) mediante un proceso conjunto con los docentes.