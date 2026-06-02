Paro nacional de la CNTE: clases suspendidas, calles bloqueadas y tensión en el Zócalo

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Miles de docentes de la CNTE iniciaron el 21 de mayo su paro nacional, bloqueando el Ángel de la Independencia y la Reforma, y enfrentándose a la policía al intentar ingresar al Zócalo, donde se programaba el FIFA Fan Festival del Mundial 2026.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 02/06/2026 06:11 AM.
En México y editada el 02/06/2026 08:05 AM.