Aprueban home office por lluvias e inundaciones en la CDMX

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El Congreso de la Ciudad de México aprobó por unanimidad una reforma a la Ley Federal del Trabajo que autoriza el trabajo remoto cuando se presenten lluvias fuertes, inundaciones u otros fenómenos naturales que impidan la movilidad. La iniciativa también extiende el derecho a la desconexión digital fuera del horario laboral. El dictamen deberá ser remitido al Congreso de la Unión para su aprobación definitiva.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 02/06/2026 01:32 PM.
En México y editada el 02/06/2026 04:32 PM.