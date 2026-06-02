Sheinbaum anuncia inversión histórica de más de un billón de pesos en Programas del Bienestar

En una conferencia matutina celebrada en el Palacio Nacional, la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, anunció una inversión histórica de más de un billón de pesos en los Programas del Bienestar. La cifra permitirá que 42 millones 860 mil 296 mexicanos reciban apoyos directos en el año 2026, consolidando el programa como el mayor esfuerzo social del país desde su creación en 2019.
Sheinbaum subrayó que, a diferencia de los apoyos tradicionales que se otorgaban únicamente en periodos electorales, los Programas del Bienestar han mantenido una continuidad que busca reducir la desigualdad y fortalecer la inclusión social. "Devolverle al pueblo lo que es del pueblo" fue el lema que reiteró al describir la gestión responsable de los recursos.
El secretario técnico del Gabinete de la Presidencia y coordinador general de Programas para el Bienestar, Carlos Torres Rosas, precisó que, hasta el 31 de mayo, se habían ejecutado 490 mil 253 millones de pesos de la inversión total, evidenciando un crecimiento constante y sostenido. Según Torres Rosas, este avance se debe a una recaudación justa y eficiente, así como a una administración transparente de los fondos públicos.
Por su parte, la secretaria de Bienestar, Leticia Ramírez Amaya, informó que las Pensiones y Programas para el Bienestar ya cuentan con 18 millones 826 mil 240 beneficiarios y una inversión social acumulada de 663 mil 719 millones de pesos. Estos recursos se destinan a pensiones, apoyos a adultos mayores, becas, y otros programas de asistencia directa.
El anuncio se produce en un contexto de presión para demostrar la efectividad de los programas sociales y la capacidad del gobierno para gestionar recursos de manera eficiente, en medio de debates sobre la sostenibilidad fiscal y la necesidad de impulsar el desarrollo económico del país.