Sheinbaum anuncia inversión histórica de más de un billón de pesos en Programas del Bienestar

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Claudia Sheinbaum reveló una inversión superior a un billón de pesos para los Programas del Bienestar, beneficiando a 42 millones 860 mil 296 mexicanos en 2026, y destacó el uso responsable de los recursos públicos.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 02/06/2026 06:22 AM.
En México y editada el 02/06/2026 08:06 AM.