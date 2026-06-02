SICT obliga la digitalización de trámites de autotransporte federal a partir de junio

La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) dio un paso definitivo hacia la digitalización de los trámites del autotransporte federal: desde junio de 2026, la gestión de control vehicular y la expedición de licencias de conducir deberán realizarse únicamente mediante la plataforma digital Llave MX.
Para acceder al servicio, los usuarios deberán crear una cuenta en Llave MX proporcionando su CURP, un correo electrónico activo y un número de celular vigente. El sistema valida la información y, una vez registrado, permite consultar, dar seguimiento y almacenar el historial de todas las gestiones realizadas, lo que se traduce en mayor transparencia y rapidez.
Esta medida responde a lo establecido por la Ley Nacional para Eliminar Trámites Burocráticos, cuyo objetivo es reducir la intervención de terceros y simplificar los procesos administrativos. Los trámites podrán localizarse en el micrositio de la Dirección General de Autotransporte Federal (DGAF) (http://bit.ly/49ShTuf) o en el portal principal www.gob.mx.
Según Nancy Lozada Sánchez, subdirectora de Trámites de la DGAF, la iniciativa busca que “el Gobierno de México hable un solo lenguaje digital”, evitando la necesidad de múltiples cuentas para diferentes servicios gubernamentales. La SICT trabaja en coordinación con la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones para consolidar este sistema único de acceso.
Una vez iniciada la sesión en Llave MX, los usuarios encontrarán almacenadas todas sus gestiones previas, lo que facilita la consulta y reduce la posibilidad de que terceros intervengan en el proceso. El objetivo central de la SICT es cumplir con los lineamientos legales y facilitar tanto el acceso a derechos como el cumplimiento de obligaciones para la ciudadanía vinculada al autotransporte federal.
En adelante, la vía exclusiva para solicitar servicios de control vehicular o expedición de licencias bajo jurisdicción federal será la plataforma digital, marcando un hito en la política pública de digitalización de trámites en México.