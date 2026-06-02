SICT obliga la digitalización de trámites de autotransporte federal a partir de junio

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A partir de junio de 2026, la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) requerirá que todos los trámites de control vehicular y licencias de conducir bajo la jurisdicción federal se realicen exclusivamente a través de la plataforma digital Llave MX, cumpliendo con la Ley Nacional para Eliminar Trámites Burocráticos.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 02/06/2026 06:11 AM.
En México y editada el 02/06/2026 08:10 AM.