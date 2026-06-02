México se arma contra el dengue: vienen dos vacunas y una bacteria que lo combate

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El secretario de Salud, David Kershenobich, informó que México cuenta con dos vacunas en proceso de aprobación y una bacteria diseñada para inactivar el dengue, ya implementada en Yucatán y Baja California Sur. En los primeros cinco meses del año se registraron 2,136 casos, 86 graves y cuatro defunciones en Veracruz, Tabasco, Michoacán y Oaxaca.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 02/06/2026 03:27 PM.
En México y editada el 02/06/2026 04:17 PM.