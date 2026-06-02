México se arma contra el dengue: vienen dos vacunas y una bacteria que lo combate

En la conferencia de prensa matutina celebrada en el Palacio Nacional, el secretario de Salud, David Kershenobich, anunció que el país está a punto de contar con dos vacunas contra el dengue. La primera proviene de Japón y se encuentra en la fase final de evaluación por la COFEPRIS. La segunda es el resultado de una colaboración con Brasil, cuya autorización también está próxima.
Paralelamente, el Gabinete de Salud reveló el desarrollo de una bacteria modificada que inactiva el virus del dengue. Esta innovación biotecnológica ya se ha puesto en marcha en los estados de Yucatán y Baja California Sur, como parte de un programa piloto de control epidemiológico.
El secretario resaltó la situación actual del dengue en México: en los primeros cinco meses del 2024 se han registrado 2,136 casos, de los cuales 86 son graves. Además, se contabilizaron cuatro defunciones en los estados de Veracruz, Tabasco, Michoacán y Oaxaca.
Estas acciones forman parte de la estrategia integral del gobierno para reducir la carga del dengue, combinando vacunación preventiva y control biológico del vector. La Secretaría de Salud continuará monitoreando la efectividad de ambas vacunas y la bactería inactivadora, con miras a su expansión nacional en los próximos meses.