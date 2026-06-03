Balaceras y operativos en Los Cabos desatan alerta de seguridad de EE.UU.

El Consulado General de Estados Unidos en Tijuana emitió una alerta de seguridad tras dos enfrentamientos entre elementos criminales y fuerzas del orden mexicano cerca del Aeropuerto Internacional de Los Cabos, principal puerta de acceso a la zona turística de Cabo San Lucas.
Según el comunicado, los hechos ocurrieron fuera de las áreas turísticas, pero podrían afectar a ciudadanos estadounidenses que transitan por el aeropuerto. Por ello, el Consulado recomienda mantener vigilancia y evitar desplazarse sin necesidad por los alrededores del aeropuerto.