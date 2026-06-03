Balaceras y operativos en Los Cabos desatan alerta de seguridad de EE.UU.

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El Consulado General de Estados Unidos en Tijuana advierte a sus ciudadanos sobre incidentes violentos cerca del aeropuerto internacional de Cabo San Lucas, tras operativos que resultaron en la neutralización de tres presuntos delincuentes y la incautación de armas y narcóticos.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 03/06/2026 08:40 AM.
En México y editada el 03/06/2026 10:22 AM.