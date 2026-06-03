Américo Villarreal niega acusaciones de investigación en EE.UU. y vínculos con crimen organizado

...

El gobernador de Tamaulipas desmintió las afirmaciones del Los Angeles Times, asegurando que no existe resolución, acusación ni procedimiento judicial en México ni en Estados Unidos en su contra, y que su visa estadounidense está vigente.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 03/06/2026 04:44 PM.
En México y editada el 03/06/2026 09:36 PM.