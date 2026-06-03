Américo Villarreal niega acusaciones de investigación en EE.UU. y vínculos con crimen organizado

El gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal, rechazó este 3 de junio las acusaciones publicadas por el diario Los Angeles Times, que lo vinculaban con el crimen organizado y una supuesta investigación en Estados Unidos. En su declaración, el mandatario morenista calificó dichas aseveraciones de “falsas, tendenciosas y carentes de cualquier evidencia que las respalde”.
Villarreal sostuvo que no existe “resolución, acusación, imputación, procedimiento judicial ni comunicación oficial de autoridad alguna en México y en los Estados Unidos” que sustente los señalamientos difundidos por el medio. Además, confirmó que su visa estadounidense está vigente y que no ha recibido notificación alguna de autoridad sobre restricción, cancelación o procedimiento relacionado con su estatus migratorio.
El gobernador exigió al diario y a cualquier otro medio que reproduzca la información presentar “pruebas verificables”, y rechazó “cualquier insinuación o afirmación” que pretenda vincularlo con organizaciones criminales. “Resulta inadmisible que acusaciones de tal gravedad sean publicadas y difundidas sin exhibir una sola prueba verificable que las sustente”, declaró.
El Comité Ejecutivo Estatal y el Consejo Estatal de Morena Tamaulipas emitieron el mismo día un posicionamiento para rechazar las acusaciones, instando al pueblo de Tamaulipas a no creer “calumnias” y a “cerrar filas” en torno a la verdad, la democracia y la transformación. Según el partido, los señalamientos forman parte de una “estrategia política” destinada a desacreditar a un gobierno legítimamente electo y frenar los cambios profundos impulsados por la Cuarta Transformación.
Morena subrayó que en un Estado democrático las responsabilidades deben acreditarse con pruebas y por cauces legales, y denunció cualquier intento de intervención mediática o política que pretenda sustituir la voluntad popular expresada en las urnas. Concluyó con la consigna: “Ante la calumnia, organización. Ante la mentira, conciencia. Ante los ataques, más transformación”.