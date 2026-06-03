CNTE rompe el diálogo y escala protestas con bloqueos, destrozos y ocupaciones

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La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) anunció el fin del diálogo y llevó a cabo actos de vandalismo en la Ciudad de México, Oaxaca, Guerrero y Chiapas, mientras una reunión con autoridades federales concluía sin acuerdos.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 03/06/2026 09:07 AM.
En México y editada el 03/06/2026 09:40 AM.