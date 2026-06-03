Camionetas de la élite de la FIFA estacionarán en el INE durante el Mundial

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El Instituto Nacional Electoral (INE) de la Ciudad de México será el punto de estacionamiento de 150 camionetas Sprinter que trasladarán a la élite de la FIFA, funcionarios y invitados VIP durante el Mundial de fútbol 2026, bajo un protocolo de seguridad de más de 200 millones de pesos y una logística que incluye 7,808 elementos de seguridad.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 03/06/2026 08:58 AM.
En México y editada el 03/06/2026 01:08 PM.