Camionetas de la élite de la FIFA estacionarán en el INE durante el Mundial

El Gobierno de la Ciudad de México y la FIFA acordaron que el Instituto Nacional Electoral (INE) será el estacionamiento exclusivo para 150 camionetas Sprinter que transportarán a la élite de la federación, funcionarios y visitantes VIP durante el Mundial de fútbol 2026. El acuerdo, oficializado a finales de mayo, surge después de que la revisión de campo demostrara que el espacio disponible en el INE no podía albergar las 350 unidades inicialmente previstas.
Para liberar el área, el INE trasladó sus vehículos oficiales al Instituto Nacional de Medicina Genómica, permitiendo que el estacionamiento quede completamente disponible para la FIFA. Las camionetas permanecerán en el recinto desde su llegada a México hasta el último partido, realizando recorridos de aproximadamente dos kilómetros entre los hoteles de los invitados y el Estadio Ciudad de México.
El plan de vialidad contempla cierres parciales de la zona diez horas antes de cada encuentro y cierres totales seis horas antes, garantizando la fluidez del tráfico. La seguridad del operativo será robusta: se desplegarán 7,808 elementos de la Secretaría de Protección Ciudadana, Ejército, Guardia Nacional, Fuerza Aérea, Secretaría de Seguridad Federal y Cruz Roja, además del personal de seguridad interna del INE, que vigila el instituto las 24 horas.
El nuevo protocolo de seguridad del INE, que involucró una inversión superior a 200 millones de pesos, incluye accesos controlados con lectura de placas, torniquetes, bandas de seguridad y registro digital con captura fotográfica de cada persona que ingrese al recinto. Sólo el espacio de estacionamiento será de uso exclusivo para la FIFA; los edificios del instituto permanecerán cerrados al público y a los visitantes del Mundial.
Con este acuerdo, la FIFA busca evitar la saturación de zonas hoteleras y garantizar que los traslados de su personal élite se realicen de manera segura y eficiente durante todo el torneo, que iniciará con el partido inaugural a las 13:00 horas y continuará con encuentros nocturnos.