Jalisco prohíbe el acceso a redes sociales a menores de 14 años con nueva ley digital

La nueva legislación estatal que protege a menores en entornos digitales entró en vigor este miércoles tras su publicación en el Periódico Oficial del Estado. La Ley para Garantizar los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes en Entornos Digitales prohíbe el acceso a redes sociales a niños y niñas menores de 14 años y establece un marco de acción para autoridades, instituciones educativas y municipios.
El Congreso de Jalisco aprobó la norma el 14 de mayo, con el objetivo de salvaguardar a la población infantil de contenidos perjudiciales y fomentar un uso seguro de internet y tecnologías digitales. Entre sus disposiciones más relevantes se encuentran:
Con esta medida, Jalisco se posiciona entre las entidades mexicanas que adoptan regulaciones específicas para la protección digital de menores, en un contexto de creciente uso de redes sociales por parte de niños y adolescentes.