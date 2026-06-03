Jalisco prohíbe el acceso a redes sociales a menores de 14 años con nueva ley digital

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La Ley para Garantizar los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes en Entornos Digitales, publicada en el Periódico Oficial, entra en vigor y prohíbe a menores de 14 años usar redes sociales, estableciendo obligaciones para autoridades, escuelas y municipios, y prevé sanciones para infractores.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 03/06/2026 10:59 AM.
En México y editada el 03/06/2026 12:27 PM.