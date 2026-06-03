T-MEC en juego: México busca evitar aranceles extra en importaciones

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México enviará sus observaciones a la Oficina del Representante Comercial de EE. UU. (USTR) para impedir la aplicación de un arancel adicional del 10 % sobre sus exportaciones, dentro de la investigación de la Sección 301 sobre trabajo forzoso. El proceso contempla 45 días para comentarios, audiencias públicas y una fecha límite el 6 de julio para presentar pruebas escritas.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 03/06/2026 09:01 AM.
En México y editada el 03/06/2026 01:35 PM.