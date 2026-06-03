Alcalde: La nulidad por injerencia extranjera podría aplicarse a las elecciones intermedias de 2027

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La consejera jurídica de la Presidencia, Luisa María Alcalde, señaló que, pese a la falta de reglamentación definitiva, el artículo 40 de la Constitución permite anular elecciones federales o locales si se comprueba intervención extranjera, y que los tribunales electorales podrían aplicar esta causal en los comicios de 2027.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 03/06/2026 08:59 PM.
En México y editada el 03/06/2026 09:17 PM.