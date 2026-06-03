Olga Sánchez Cordero anuncia su retiro de la política para 2027

La política mexicana pierde a una de sus figuras más emblemáticas. En una entrevista radial con Joaquín López‑Dóriga, la exministra de Gobernación y exministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Olga Sánchez Cordero, anunció que su salida oficial del cargo de diputada de Morena será el 31 de agosto de 2027, fecha en que concluye la actual legislatura de la Cámara de Diputados.
Con 78 años, Sánchez Cordero explicó que su próximo paso será la docencia, retomando la vocación académica que marcó sus inicios como jurista. "Quiero dedicarme por completo al ámbito académico y a la formación de nuevas generaciones de abogados y servidores públicos", declaró la ministra en retiro.
El anuncio no sorprende a la cúpula del partido; la decisión ya había sido comunicada a Ricardo Monreal, coordinador de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados. En los últimos meses, la política mostró un distanciamiento técnico y jurídico respecto a la línea oficialista, absteniéndose en reformas electorales críticas y proponiendo cambios operativos a la administración judicial.
Olga Sánchez Cordero ha dejado una huella indeleble en la historia reciente de México: fue la primera mujer al frente de la Secretaría de Gobernación, la primera notaria pública del entonces Distrito Federal y, durante 20 años, ministra de la SCJN. Su paso por el Senado (2018‑2021) y su actual labor como diputada de Morena consolidan una carrera que ha roto múltiples techos de cristal y ha sido clave en procesos de transición institucional.
Su retiro, programado para 2027, cerrará un ciclo de más de tres décadas de servicio público, marcando el fin de una era y el inicio de una nueva etapa dedicada a la enseñanza y al análisis jurídico.