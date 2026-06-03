Olga Sánchez Cordero anuncia su retiro de la política para 2027

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La exministra de Gobernación y exministra de la SCJN, Olga Sánchez Cordero, confirmó que dejará la vida pública el 31 de agosto de 2027 para dedicarse a la docencia, poniendo fin a una trayectoria de más de tres décadas en los tres poderes de la Unión.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 03/06/2026 08:53 AM.
En México y editada el 03/06/2026 09:15 AM.