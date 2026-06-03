SMN alerta por fuertes lluvias en CDMX y varios estados por la onda tropical 4

La onda tropical número 4 se desplazará este miércoles sobre el sureste de México, generando lluvias fuertes en la Ciudad de México y precipitaciones intensas en Coahuila, Jalisco, Puebla, Veracruz, Oaxaca y Chiapas, según informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).
En la capital se esperan acumulados de 25 a 50 milímetros, acompañados de descargas eléctricas y posible granizo. El SMN alerta que la intensidad de la lluvia podría desencadenar deslaves, inundaciones, desbordamiento de ríos y encharcamientos, por lo que exhorta a la población a seguir los avisos de Protección Civil.
Los estados de Estado de México, Morelos, Tlaxcala, Nuevo León, Tamaulipas, Durango, Nayarit y Campeche también se verán afectados. En otras regiones, como Chihuahua, Zacatecas, Guanajuato, Michoacán, Guerrero, Morelos, Estado de México y Tabasco, los acumulados podrían superar los 75 a 150 milímetros.
El fenómeno se debe a la interacción de varios sistemas atmosféricos: la onda tropical No. 4, una vaguada en niveles medios y altos, una circulación ciclónica en el noroeste del país y la entrada de humedad de ambos océanos. Además, se pronostican rachas de viento de hasta 80 km/h en Chihuahua y oleaje elevado en las costas del Pacífico y la Península de Yucatán.
Paralelamente, persiste una ola de calor que elevará las temperaturas por encima de los 45 °C en el este de Sonora y el norte de Sinaloa, y entre 40 y 45 °C en Baja California, Baja California Sur, Chihuahua, Durango, Nayarit, Guerrero y Oaxaca. Las autoridades recomiendan mantenerse hidratado, evitar la exposición prolongada al sol y prestar especial atención a niños, niñas y adultos mayores.
Se insta a la ciudadanía a mantenerse atenta a los boletines meteorológicos y a seguir las recomendaciones de Protección Civil para minimizar los riesgos asociados a este complejo escenario climático.