SMN alerta por fuertes lluvias en CDMX y varios estados por la onda tropical 4

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El Servicio Meteorológico Nacional advierte lluvias de 25‑50 mm en la capital y hasta 150 mm en varios estados, con riesgo de deslaves, inundaciones y granizo; además, se mantiene una ola de calor que superará los 45 °C en el noroeste del país.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 03/06/2026 12:14 PM.
En México y editada el 03/06/2026 12:18 PM.