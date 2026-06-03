DOF oficializa cambios electorales y judiciales impulsados por Sheinbaum

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En la edición vespertina del Diario Oficial de la Federación, la presidenta Claudia Sheinbaum promulgó tres decretos que modifican la Constitución: crean una Comisión de Verificación de Integridad en Candidaturas, añaden la causal de nulidad por intervención extranjera y reforman la estructura y elección de magistrados de la SCJN. Las reformas entran en vigor el miércoles, cumpliendo los plazos constitucionales.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 03/06/2026 08:53 AM.
En México y editada el 03/06/2026 11:54 AM.