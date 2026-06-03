Secuestran a la periodista Roxana Guzmán en Nanchital, Veracruz

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La comunicadora Roxana Berenice Guzmán Ramírez fue secuestrada el 2 de junio en su domicilio de Nanchital, Veracruz, por tres hombres armados. El caso se enmarca en una larga cadena de violencia que comenzó con el asesinato de su esposo en 2017, lo que la obligó a abandonar el estado y regresar años después para fundar su propio medio digital.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 03/06/2026 08:59 AM.
En México y editada el 03/06/2026 11:58 AM.