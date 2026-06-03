Gobierno admite falta de presupuesto y la CNTE exige reunión directa con Sheinbaum en plena tensión

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Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Gobernación, informó que los retrasos en atender las peticiones de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) se deben a limitaciones presupuestarias y reiteró el llamado de la presidenta Claudia Sheinbaum a mantener la mesa de diálogo, mientras los maestros continúan con bloqueos en la Ciudad de México a una semana del Mundial 2026.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 03/06/2026 03:50 PM.
En México y editada el 03/06/2026 04:11 PM.