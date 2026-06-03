Gobierno admite falta de presupuesto y la CNTE exige reunión directa con Sheinbaum en plena tensión

La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, encabezó una conferencia de prensa en la que explicó que los retrasos en la atención de las demandas de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) se deben a una falta de presupuesto y no a una falta de voluntad política.
Rodríguez recordó que la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, ha instado a los funcionarios a mantener la mesa de diálogo con los maestros y a atender todas sus peticiones sin minimizar sus reclamos. La CNTE lleva bloqueando vías y servicios en el primer cuadro de la capital desde el lunes 1 de junio, en protesta por la falta de recursos para salarios, infraestructura y programas educativos.
El conflicto se intensificó el pasado 2 de junio, cuando integrantes de la CNTE irrumpieron en las oficinas de la Secretaría de Educación Pública (SEP), exigiendo una reunión directa con la presidenta para presentar sus inconformidades. En la conferencia, la secretaria de Gobernación subrayó que la administración está trabajando en la reasignación de recursos y que la falta de presupuesto es un obstáculo estructural que requiere tiempo para resolverse.
Los representantes de la CNTE, presentes en la conferencia, reiteraron que la única vía para solucionar sus demandas es una reunión cara a cara con la presidenta Sheinbaum, a fin de exponer de manera directa los problemas que los han llevado a las calles, a tan solo siete días del inicio del Mundial de Fútbol 2026 en territorio mexicano.
Mientras tanto, la Secretaría de Gobernación continuará facilitando el diálogo y buscará alternativas presupuestarias para atender, en la medida de lo posible, las exigencias de los maestros, con el objetivo de garantizar la normalidad de los servicios educativos y la seguridad pública durante el evento deportivo internacional.