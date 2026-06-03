Tensión máxima rumbo al Mundial 2026: CNTE sigue en protesta y Gobierno responde

A tan solo nueve días del inicio del Mundial 2026 y de la esperada afluencia de turistas a la capital, la protesta de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) continúa sin cesar, obligando al gobierno a reactivar las mesas de negociación.
En un video de menos de cinco minutos, el secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo, informó que la presidenta Claudia Sheinbaum está dispuesta a cumplir el compromiso de eliminar la USICAMM (Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros) y a ceder el control de las plazas magisteriales, una de las principales demandas de los docentes.
Delgado Carrillo reiteró la invitación a los maestros para que participen en la mesa técnica que se reunirá el 3 de junio, con el objetivo de garantizar que la reforma educativa respete los derechos laborales y mantenga la transparencia absoluta.
Por su parte, la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, señaló que el diálogo con la CNTE sigue abierto por instrucción directa de la presidenta, aunque la recepción de los docentes en Palacio Nacional se mantiene como un punto de fricción.
Ante la suspensión de clases en varios planteles y los bloqueos que afectan la movilidad ciudadana, la titular de la SEGOB hizo un llamado a evitar cierres que perjudiquen la educación de niñas, niños y adolescentes, así como a no obstaculizar el libre tránsito de la ciudadanía.
Las negociaciones continúan en curso y se espera que la reunión del 3 de junio marque un punto de inflexión en la resolución del conflicto.