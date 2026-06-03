Tensión máxima rumbo al Mundial 2026: CNTE sigue en protesta y Gobierno responde

...

Ante la persistente movilización de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), la presidenta Claudia Sheinbaum anunció su disposición a eliminar la USICAMM y a ceder el control de las plazas magisteriales, mientras autoridades de la SEGOB, ISSSTE y SEP buscan retomar el diálogo con los docentes.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 03/06/2026 08:45 AM.
En México y editada el 03/06/2026 10:19 AM.