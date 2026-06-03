Sheinbaum descarta reunión con la CNTE y rechaza caer en provocaciones

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La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, anunció que no mantendrá una próxima reunión con la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) y advirtió que su gobierno no responderá con represión a las protestas docentes en la antesala del Mundial, comparándose con el pasado autoritario de Díaz Ordaz.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 03/06/2026 10:29 AM.
En México y editada el 03/06/2026 11:08 AM.