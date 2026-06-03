CNTE y caos previo al Mundial: Sheinbaum denuncia estrategia de tensión

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La presidenta Claudia Sheinbaum señaló que los actos violentos de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) en la Ciudad de México parecen provenir de la ultraderecha y advirtió que el gobierno no cederá a provocaciones antes del Mundial FIFA 2026. Recalcó que las mesas de diálogo permanecen abiertas y que reunirse con los maestros no cambiaría la situación.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 03/06/2026 11:00 AM.
En México y editada el 03/06/2026 01:48 PM.