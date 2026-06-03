CNTE y caos previo al Mundial: Sheinbaum denuncia estrategia de tensión

En la conferencia matutina “La Mañanera del Pueblo”, la mandataria del Gobierno de la República, Claudia Sheinbaum, calificó de “ultraderecha” los actos de violencia registrados durante las protestas de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) en la Ciudad de México, que se intensificaron a una semana del inicio de la Copa Mundial FIFA 2026.
Sheinbaum sostuvo que la presencia de manifestantes encapuchados, el uso de palos y la rotura de vidrios marcan una diferencia respecto a movilizaciones anteriores, y advirtió que dichos hechos buscan provocar una respuesta represiva del gobierno para crear un clima de tensión antes del evento deportivo.
La presidenta reiteró que el Ejecutivo federal mantiene abiertas las mesas de diálogo a través de la Secretaría de Gobernación y la Secretaría de Educación Pública, donde se atienden demandas de pensiones, condiciones laborales y movilidad docente en instancias tripartitas con representantes de cada estado.
Al ser cuestionada sobre la posibilidad de reunirse directamente con los líderes de la CNTE, Sheinbaum aclaró que recientemente sostuvo encuentros con maestros de Chiapas y que los titulares de Gobernación y Educación cuentan con su total confianza para negociar acuerdos, pero sostuvo que una reunión directa “no cambiaría nada”.
Sheinbaum también recordó los avances en el Fondo de Pensiones para el Bienestar y en los esquemas de movilidad docente, y subrayó que el gobierno no hará promesas incumplibles por razones presupuestales.
Ante la escalada de bloqueos y actos vandálicos, la Secretaría de Gobernación y la Secretaría de Educación Pública reactivaron las negociaciones con los representantes del magisterio, buscando soluciones que eviten una mayor confrontación y garanticen la seguridad y los derechos laborales de los docentes.